Il giornale scolastico dell’Istituto Marconi quest’anno proverà la quarta dimensione, quella radiofonica!

Al via il progetto di rete con il Liceo Cairoli di Vigevano, “Metodologie didattiche 2.0” con l’unità formativa laboratoriale “Comunicazione innovativa per il giornalino scolastico/Web radio” che vede interagire gli studenti della redazione Marconews insieme ai disegnatori e a studenti preparati ad hoc sui programmi di registrazione radiofonica. Tutti in sinergia per fare un’esperienza nuova: una diretta radiofonica via web che potrebbe essere, perché no? Un appuntamento mensile.

Studenti del triennio e anche giovanissimi del biennio si sono cimentati nei corsi di formazione proposti: uno sulla grafica digitale con l’utilizzo della tavoletta grafica, e l’altro organizzato dalla prof. Arianna Conca sulla pratica di software che permettono di registrare programmi e creare podcast.

Il progetto si è potuto realizzare grazie all’acquisto della strumentazione specifica finanziata dai fondi regionali per l’animazione digitale. La prof.ssa Elena Guerra, referente del team digitale dell’Istituto ha acquisito tutto l’occorrente per creare una vera e propria sala di registrazione. Proprio in queste settimane, le ragazze e i ragazzi della Web radio con l’aiuto del Prof Michele Gentile, hanno allestito l’aula con pannelli fonoassorbenti e collegato il pc della regia con alcuni software che permettono di registrare l’audio per i podcast e per le dirette video. In più sono stati collegati due monitor in modo che gli speakers possano condividere ciò che vede la regia, e abbiano pieno controllo dell’audio con cuffie e microfono.

Nel percorso di preparazione, è stato previsto anche un momento formativo intenso, con il dj e giornalista radiofonico Stefano Brocchetti di radio PNR della Diocesi di Tortona che ha permesso a tutti i ragazzi della redazione di avvicinarsi al mondo della Radio, di capire le differenti modalità che distinguono una radio di flusso, in Fm, dalle radio Web, a cui si accede attraverso un link. Per capirne le differenti dinamiche, il giornalista ha fatto molti esempi concreti, aiutando e dando consigli su come si gestisce la diretta, sull’uso della voce e delle registrazioni. Alcuni degli studenti sono stati poi invitati nella sede della radio PNR per assistere ad una trasmissione in diretta.

I disegnatori della Redazione, dopo il corso teorico di circa 4 ore, seguiti dalla prof Manuela Serra e sotto la guida di Cristina Martinica, studentessa universitaria di Architettura, si sono cimentati sugli aspetti grafici: logo, banner e cover, aspetti importanti per la web radio che sarà presente sul sito e sul canale Youtube dell’Istituto e sui canali social .

Infine, gli studenti giornalisti, coordinati dalle prof.sse Cristina Raccone e M. Angelica Genovese, stanno allestendo servizi registrati per il palinsesto radio web che potrebbe esordire già nella mattina dell’8 Aprile… per provare tutti insieme…Il brivido della diretta!

La Redazione Marconews