Il grave episodio di cronaca si è verificato nella giornata di ieri, sabato 9 aprile, in un condominio in via Caduti della Libertà nel rione città Giardino.

Questa la prima sommaria ricostruzione dei fatti: sono da poco passate le 15 di pomeriggio e G. M. di 56 anni, decide di affacciarsi alla finestra di casa, forse per prendere una boccata d’aria.

La finestra è situata al primo piano dell’edificio e si affaccia sul cortile dove sono situati i garage. A questo punto non si sa cosa accaduto, fatto sta che l’uomo cade dalla finestra e dopo un volo di circa cinque metri va a schiantarsi sui tetti dei box. L’impatto è devastante: l’uomo probabilmente sbatte la testa e muore sul colpo.

Qualcuno si accorge dell’accaduto e lancia subito l’allarme ma l’arrivo dell’ambulanza è inutile perché il suo cuore ha già cessato di battere. Vengono avvisati anche i carabinieri della Compagnia di Tortona per i rilievi del caso che chiamano anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che forzano l’ingresso dell’abitazione dell’uomo per consentire ai militari di entrare ed effettuare un sopralluogo per cercare di capire le cause dell’accaduto.

L’uomo infatti viveva solo e la porta era chiusa a chiave dall’interno.

Difficile capire cosa abbia provocato la caduta dell’uomo, se un malore, se si sia sporto eccessivamente o altro. Fatto sta che l’uomo è precipitato e malgrado la breve distanza è deceduto.

Giorgio lascia i genitori e due fratelli.

Foto tratta da Google Maps