Con il mese di aprile sono ripartiti gli appuntamenti del progetto Il Monferrato: dalla vigna al bicchiere, organizzato dalla Delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana Sommelier, guidata da Daniele Guaschino, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Città di Casale Monferrato e la collaborazione del Consorzio di tutela dei vini Colline Monferrato Casalese.

L’obiettivo dell’interessante iniziativa è la formazione di un gruppo di appassionati che vogliano migliorare la conoscenza diretta dei vini e dei produttori del Monferrato casalese.

Le visite, aperte a chi ha iniziato il percorso formativo nel 2020, prevedono di entrare in vigna per scoprire i migliori cru con l’agronomo, in cantina per conoscere le varie tecniche di vinificazione con l’enologo e in azienda per comprenderne, attraverso la degustazione, la filosofia produttiva con il produttore.

Dopo la prima visita alla Cascina Faletta di Rosignano Monferrato di domenica scorsa, 3 aprile, il calendario prevede per domenica 24 l’incontro con i responsabili della Tenuta San Sebastiano di Lu.

«Visti gli ottimi risultati, anche per il 2022 – ha sottolineato l’assessore Daniela Sapio – il Comune di Casale Monferrato è al fianco dell’Ais per supportare questo importante progetto di valorizzazione delle nostre eccellenze. A partire dalla prossima uscita, infatti, metteremo nuovamente a disposizione, grazie al Gruppo Stat, il pulmino che porterà i partecipanti nelle aziende che hanno aderito a Il Monferrato: dalla vigna al bicchiere».

Ed ecco le prossime date:

8 maggio: Marco Canato, Vignale Monferrato

15 maggio: Accornero, Vignale Monferrato

29 maggio: Vicara, Rosignano Monferrato

26 giugno: Cantine Valpane, Ozzano Monferrato

24 luglio: Gasparda, Olivola

31 luglio: Tenuta Tenaglia, Serralunga di Crea

Correlati