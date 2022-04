Sabato 2 aprile, ore 11.00, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, sarà piantumato il primo albero del Bosco del Sole. La sua presenza sarebbe graditissima.

Il Bosco del Sole si trova tra la Parrocchia dell’Annunziata, in via Giordano Bruno, e il Tanaro, all’altezza del ponte Tiziano. L’area di 2000 mq sarà dotata di attrezzi ginnici – muro di arrampicata, asse equilibrio, parallele, salto degli ostacoli… – e tabelle che guideranno le persone in un percorso di attività fisica. Le tabelle saranno scritte anche in Braille per consentire la fruibilità a non vedenti e ipovedenti.

Il Bosco del Sole sarà qualcosa di più di un’area attrezzata: sarà un luogo della memoria ma proiettato verso il futuro, piantumato con alberi e arbusti che ognuno di noi può dedicare alle persone care.

Il progetto è promosso da una cordata di associazioni, capofila Il Sole dentro: La Vita Buona, RNA Natura Ragazzi, Cooperativa San Michele Amica.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e AMAG contribuiscono economicamente ad attrezzare l’area che il Comune di Alessandria ha messo a disposizione.