Si svolge sabato 30 Aprile l’iniziativa per la giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong. In ogni parte del mondo, alle ore 10 del mattino, vengono svolte forme e movimenti di queste antiche discipline in modo da creare un respiro, una forma energetica che attraversi l’intero pianeta.

La giornata mondiale del Tai Chi e del Qi Gong è stata ufficialmente riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite. L’iniziativa è indirizzata a tutti i praticanti, ai simpatizzanti e anche a coloro che vogliano provare per la prima volta questo tipo di meditazione in movimento.

Ad Imperia l’Associazione UISP Tai-Chi Il Campo di Cinabro sarà al parco urbano dalle ore 10 alle ore 12 per condividere con voi questo momento. Vi aspettiamo