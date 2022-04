Una bella iniziativa di Solidarietà. E’ quella varata da “Progetto Tortona” che ha la sua rappresentanza in Consiglio comunale di Tortona nella minoranza con il consigliere Federico Mattirolo (nella foto).

L associazione Progetto Tortona e l’oratorio Sacro Cuore, infatti, organizzano una raccolta solidale presso il Supermercato Iper la Grande I – Centro commerciale Oasi, per raccogliere beni di prima necessità da donare alle famiglie ucraine ospitate in città e nel territorio.

Verranno raccolti cibi in scatola, biscotti, acqua naturale, carta igienica, assorbenti, salviette umidificate, fazzoletti di carta, quaderni, penne e pennarelli, detersivi, pannolini, omogeneizzati e beni di primo soccorso come garze, cerotti, pomate per ustioni, paracetamolo, disinfettanti…

Tutti i beni donati verranno portati in un centro di raccolta che verrà allestito a Tortona nelle prossime settimane, al quale potranno accedere le numerose famiglie ucraine già arrivate in città e le associazioni che si stanno mobilitando per offrire loro supporto.

I volontari saranno presenti all’ingresso e alle casse del centro commerciale per raccogliere i beni e fornire informazioni nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 8 aprile dalle 17:00 alle 20:00

Sabato 9 aprile dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00

Domenica 10 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00