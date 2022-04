Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, il 23 Aprile 2022 al teatro civico alle 21, la Delegazione FAI di Tortona e la COOP hanno deciso di organizzare il concerto “GIOCHI D’ACQUA – Nicoletta Filella presenta UNO”, dove l’artista eseguirà alcuni brani dal suo ultimo disco, intitolato, per l’appunto, “UNO”, oltre ad alcuni brani dalle sue precedenti pubblicazioni.

Nicoletta Filella è pianista classica, compositrice e cantautrice italiana, che vive tra Milano, Londra e New York.

Nata a Tortona, ha iniziato gli studi musicali presso la Civica Accademia Musicale Lorenzo Perosi.

E’ da anni insegnante di Pianoforte classico e Moderno.

Attualmente è Docente di Pianoforte e Musica presso la scuola pubblica e presso alcune Scuole civiche a Milano. Insegna anche privatamente.

Svolge attività concertistica e come pianista solista e come pianista cantautrice o accompagnata dalla sua formazione strumentale Trio, Quartetto o Sestetto, oppure dalla sua orchestra composta da musicisti provenienti da diverse parti del mondo.

Si esibisce con un repertorio di musica originale, da lei composto, arrangiato ed interpretato al pianoforte solo, o al pianoforte e voce accompagnata da una delle sue formazioni. Di solito da: Tuba, Batteria, Percussioni, Contrabbasso, Sax, Clarinetto, Violino.

Nicoletta Filella incide il Suo primo EP dal titolo “A bit of me” (Aprile 2013) con 5 brani di sua composizione e da lei interpretati al pianoforte e voce, accompagnata dalla sua orchestra di strumenti a fiato e ad arco composta da musicisti internazionali, la maggior parte proveniente dal Royal Colllege di Londra.

Incide poi il suo Album, ALTRE ME, (2015) tra l’Inghilterra, il Galles e l’Italia collaborando ancora una volta con un’orchestra composta di musicisti provenienti da diverse parti del mondo. Anche In ALTRE ME, così come nel suo EP precedente, l’artista propone un repertorio originale, di propria composizione ed arrangiamento, oltre che di scrittura dei testi dei suoi brani. Il taglio ritmico ed armonico questa volta è prevalentemente Balcanico, con spunti di Swing, Jazz, Rock e Reggae. Nell’Estate 2020 è uscito il suo terzo disco: UNO con sue composizioni per pianoforte solo.

Il concerto sarà caratterizzato dalla proiezione di alcuni cortometraggi ispirati alle musiche di Nicoletta Filella, realizzati da Sara Bertoni, e da alcuni dipinti di Beppe Ravazzi, partigiano Tortonese e nonno della stessa.

L’apertura del concerto sarà affidata ad alcuni allievi della Civica Accademia Lorenzo Perosi di Tortona, che avranno la possibilità di esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Civico di Tortona. Un’occasione molto importante per i giovani musicisti, che si troveranno ad introdurre al pubblico un’artista ormai decisamente affermata come Nicoletta Filella, che a suo tempo iniziò lo studio del pianoforte proprio presso l’Accademia.