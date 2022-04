Il prossimo 25 aprile si festeggia il 77esimo Anniversario della Liberazione.

Il programma delle celebrazioni inizia lunedì mattina alle ore 8,30 presso la Scuola Media G. Boccardo con la deposizione di una corona di alloro in omaggio ai Caduti della Tuara. Si prosegue alle ore 9 in via Garibaldi con l’omaggio al monumento ai Caduti della Divisione Acqui e alle 9,30 in piazza XX Settembre con l’omaggio all’ultimo Caduto della liberazione di Novi Ligure, M.A.V.M Mario P. Balustra.

Alle ore 10 da piazza Dellepiane partirà il corteo, accompagnato dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco”, che raggiungerà piazza Pascoli per gli interventi di commemorazione. Alle ore 10,30, dopo la deposizione di una corona di alloro ai Caduti della Resistenza, sono previsti i saluti del Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, del Presidente del Consiglio Comunale, Oscar Poletto, e del Presidente ANPI di Novi Ligure, Gianni Malfettani. L’orazione ufficiale sarà affidata al Dott. Cesare Manganelli (storico ISRAL). La manifestazione si chiuderà con la celebrazione della Messa al campo che inizierà alle 11,15.

In caso di mal tempo i partecipanti si concentreranno direttamente in piazza Pascoli per la deposizione della corona di alloro e per gli interventi, mentre la S. Messa verrà celebrata presso la Parrocchia di S. Antonio di Viale Rimembranza.

Sempre lunedì 25 aprile a Cantalupo Ligure è in programma la manifestazione “Cammino della libertà”, con raduno alle ore 9,30 in località Pertuso, pranzo al sacco alle 12,30 e ripartenza per Rocchetta Ligure con visita guidata al Museo della Resistenza. Alle ore 16 è in programma la deposizione di una corona di alloro presso la Stele dedicata alla Divisione Pinan Cichero a cui seguiranno i saluti del Sindaco di Cantalupo Ligure, Pierluigi Debenedetti, del Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, e l’orazione del Presidente ANPI di Novi Ligure, Gianni Malfettani.

Per l’occasione sono previsti anche due eventi collaterali.

Venerdì 22 aprile alle ore 17 presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Pallavicini (Novi Ligure, via P. Giacometti 22) è in programma la presentazione del libro “Dalle Langhe a Flossenbürg. Memorie di Armando Ferrara” a cura di S. Ferrari Guala (ed. lsral/Falsopiano, 2022)

Infine, lunedì 25 aprile, presso lo Stadio Comunale Costante Girardengo si svolgerà la decima edizione del torneo di calcio Memorial La Benedicta organizzato da ASD Tiger Novi, in collaborazione con ANPI, per le categorie dei pulcini, primi calci e piccoli amici.

Per quanto riguarda la Festa dei Lavoratori, l’Amministrazione comunale ha organizzato una manifestazione che si svolgerà nella giornata di domenica 1° maggio.

Il programma inizia alle ore 9,30 con un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona di alloro presso il monumento aiCaduti sul lavoro di via Garibaldi, angolo via Bajardi. In segno di vicinanza ai lavoratori della Pernigotti, quest’anno la celebrazione si terrà nei pressi dello stabilimento. Il raduno dei partecipanti, infatti, è fissato alle ore 10 nel piazzale antistante lo Stadio Costante Girardengo. Sono in programma gli interventi del Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella,del Presidente del Consiglio Comunale Oscar Poletto, dei rappresentanti sindacali territorialiCGIL- CISL – UIL e deirappresentanti RSUdi Pernigotti S.p.A. Le RSU ex Ilva hanno apprezzato e condividono l’iniziativa ma hanno comunicato di non poter essere presenti causa impegni pregressi.