Nel fine settimana il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi sarà protagonista di un doppio appuntamento: sabato 9 aprile torna Disegniamo l’arte, l’iniziativa promossa dall’Associazione Torino Musei che vede protagonisti i bambini dai 6 ai 14 anni in più di 70 siti culturali del Piemonte, e domenica 10 si potrà partecipare al percorso tematico In casa, in chiesa, in strada. Le sculture del Museo Civico.

Si parte quindi alle ore 11,00 di sabato, quando grazie a Disegniamo l’arte i bambini potranno vivere un’esperienza speciale e divertente all’interno di uno dei moltissimi siti culturali della Regione, prendendo spunto da opere, spazi e architetture e dare così forme e nuovi colori al patrimonio del territorio.

In particolare, quest’anno il Museo Civico partecipa all’iniziativa con un’attività a cura di Coopculture, ponendo l’accento sulle figure simboliche, i gesti, gli atteggiamenti e le linee sinuose nelle opere di Leonardo Bistolfi. I giovani partecipanti avranno la possibilità di conoscere alcune delle statue più iconiche e coglierne il movimento attraverso il disegno dal vero.

Costo: gratuito per titolari di Abbonamento Musei; € 5,00 per i non abbonati.

Alle ore 16,00 di domenica, invece, il percorso tematico guidato da Lia Carrer per conto di Coopculture coinvolgerà un gruppo di opere lignee presenti in pinacoteca che testimoniano i diversi usi delle sculture a seconda della loro collocazione originaria. Si incontreranno così figure di santi, crocifissi o reggilanterna di varie epoche che un tempo decoravano le case e gli edifici sacri.

La visita si concluderà nella vicina Cattedrale di Sant’Evasio per ammirare il crocifisso ligneo, rivestito in lamine d’argento, risalente all’XI secolo, che troneggia al centro della navata centrale.

Costo: euro 2,60; gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu.

Per avere informazioni o prenotare l’appuntamento di sabato 9, è possibile contattare il Museo Civico ai numeri 0142-444.249 / 444.309 o via e-mail all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it.

