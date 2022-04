Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 17:00 di martedì 19 aprile. Al primo punto dell’ordine del giorno la comunicazione della revoca della delega al Consigliere Valerio Zambruno, della modifica alla delega al Consigliere Benito Lamonica e della attribuzione della delega al Consigliere Antonello MARTINI. Al secondo punto l’approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, Cervo, San Bartolomeo al Mare e Andora e della scheda di rigenerazione urbana nel Comune di San Bartolomeo al Mare, in riferimento al Programma di rigenerazione urbana, riduzione della

marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della città (Decreto del Ministero degli Interni, 21/02/2022).

