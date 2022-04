Il 4 aprile 2022 per la prima volta ad Alessandria, si terrà l’evento ‘’100 Giorni alla Maturità’’ che, tra le 11.30 e le 13.30, radunerà in Piazza Giovanni XXIII (Piazza del Duomo) gli studenti degli Istituti Scolastici Superiori della città.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Alessandria e dall’Università del Piemonte Orientale si pone come obiettivo quello di creare un collegamento tra gli studenti di Alessandria prossimi alla Maturità e le Istituzioni comunali, coinvolgendo tutta la Città, allo scopo di rafforzare nei maturandi il senso di appartenenza verso i propri Istituti scolastici e renderli consapevoli dell’importanza di questa tappa come momento di scelte determinati per il proprio percorso di vita.

Sono previsti gli interventi del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dell’Assessore alle Manifestazioni ed Eventi Cherima Fteita, che rivolgeranno ai partecipanti il loro saluto e i loro auguri per gli obiettivi futuri.

Inoltre interverranno cariche dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) che presenteranno una panoramica generale del mondo universitario, alcuni membri in rappresentanza degli Istituti professionali di zona per orientare i presenti al mercato del lavoro e ad alcune figure professionali specializzate, note figure imprenditoriali del territorio provinciale che condivideranno esperienze della propria realtà e vita lavorativa, nonché l’Associazione Castellazzo Soccorso, che tratterà il tema del valore del volontariato.

Al termine, chi lo desidera potrà recarsi all’interno della Cattedrale per assistere a una breve celebrazione denominata ‘’BENEDIZIONE DELLE PENNE’’ dedicata simbolicamente agli strumenti con cui gli studenti affronteranno l’ultimo esame del loro percorso scolastico.