La Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati di Casale Monferrato non si ferma e propone anche per il mese di aprile una serie di iniziative per tutti i gusti! E non mancheranno le novità, a partire da un nuovo ciclo di incontri organizzati in collaborazione con il locale Cai – Club Alpino Italiano.

Ma andiamo per ordine e scopriamo il ricco calendario di eventi per bambini e ragazzi. Dopo il successo del laboratorio di Ilenio Celoria che si è tenuto ieri, domenica 3 aprile, nell’ambito del MonFest 2022, domani, 5 aprile, sarà in programma un nuovo appuntamento con Orizzonte Casale.

Per il ciclo Ma che bel castello marcondirondirondello, dalle ore 17,00 si potranno scoprire Le macchine utilizzate negli assedi dei castelli, un laboratorio manuale con l’assemblaggio di una catapulta in miniatura.

Si passerà poi alle iniziative pasquali: giovedì 7 aprile, sempre alle ore 17,00, la Luzzati proporrà il laboratorio tematico per creare tutti insieme galline, ovetti, pecorelle, coniglietti e biglietti d’auguri.

Sabato 9 aprile, alle ore 10,30, l’associazione Penelope proporrà Uffa che barba: per il ciclo Nati per leggere, una lettura sul tema dei capricci con un confronto con i genitori e laboratorio creativo finale.

Un Picnic letterario sarà invece la proposta per giovedì 14 aprile alle ore 17,00: un picnic fatto di portate letterarie composte da racconti per bambini a base di cibo preparate e servite dai cuochi del Teatro della Nebbia.

Il settimo incontro del ciclo di Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco, i laboratori, con passeggiate, organizzati dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo sarà l’appuntamento di mercoledì 20 aprile.

Per questo mese Anna Maria Bruno proporrà alle ore 17,00 all’imbarcadero del LungoPo l’evento Chi cerca trova, un laboratorio per riconoscere le tracce degli animali selvatici che vivono nel Parco del Po Piemontese.

Mercoledì 27, alle ore 17,00, il primo appuntamento con il Cai: per il ciclo Sentieri da scoprire, montagne da raggiungere, Fabrizio Ferrero parlerà di Animali di montagna, per scoprire caratteristiche e curiosità della fauna che anima le vette dei nostri monti.

Il mese di aprile si concluderà con l’ormai tradizionale laboratorio orticolo di Giovanni Ganora: giovedì 28 aprile alle ore 17,00 i giovani partecipanti saranno impegnati nella semina nei vasetti di tagete e nasturzio, nell’attesa della loro fioritura.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308 / 444297.

