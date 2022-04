Non capita certi tutti i giorni che la nascita di una piccola bimba tortonese venga annunciata in diretta sulla Rai: è accaduto ieri quando Antonella Clerici alla trasmissione “È sempre mezzogiorno” ha annunciato che era nata Anais Billi, primogenita dello chef Alessandro Billi noto tortonese, titolare di un famoso ristorante in città, che collabora con la trasmissione della Clerici ed è diventato papà.

Alessandro che fa parte dello staff della trasmissione è nato a Tortona, figlio di un noto commerciante, è cresciuto a Venezia, ha iniziato con un piccolo Bistrot a Padova, per poi spostarsi a Milano e infine ritornare a Tortona.

Qui è diventato papà per la prima volta. Ovviamente Anais non è nata a Tortona perché hanno da tempo chiuso il punto nascite, ma all’ospedale di Novi Ligure, ma è tortonese a tutti gli effetti.

A partorire la piccola è stata la moglie Fosca che ha dato una grandissima gioia allo chef Tortonese, visibilmente commosso per la nascita della figlia.