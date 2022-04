L’11 aprile 2022, in occasione della “Giornata del Mare e della Cultura Marinara”, la Capitaneria di Porto di Imperia ha organizzato una giornata dedicata allo sviluppo e alla promozione della cultura del mare, inteso non solo come bene comune, ma come elemento di grande valore culturale, scientifico ed economico che appartiene ad ognuno di noi. La manifestazione, organizzata con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “N. Sauro” e con il prezioso supporto dei biologi dei “Delfini del ponente” APS, si inserisce all’interno di un progetto più ampio organizzato su 4 dedicati

appuntamenti, in favore di circa 100 alunni della Scuola Primaria, nel preciso intento di “seminare” la cultura del mare e condividere con loro la fondamentale importanza di preservare gli ecosistemi marini nella loro complessità.



Il programma della giornata è stato ricco di appuntamenti mirati a far comprendere l’importanza del mare nella vita di tutti. In quest’ottica è stato ritenuto utile far comprendere a tutta la giovane platea il ruolo delle Capitanerie di Porto che giornalmente opera per garantire in mare la tutela della vita umana, la tutela ambientale e la sicurezza della

navigazione. I lavori sono stati avviati partendo proprio dalla visita alla sala operativa della Capitaneria, proseguendo con l’illustrazione dei compiti istituzionali.