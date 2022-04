Va in scena giovedì 14, alle ore 21, al Teatro Alessandrino, “Zio Vanja”, di Anton Cechov, con Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina, Federica Barna, Pietro Bontempo, Ruggero Dondi, Massimo Grigò , regia di Roberto Valerio, produzione Associazione Teatrale Pistoiese – Centro di produzione teatrale.

Zio Vanja, insieme a “Il gabbiano”, “Le tre sorelle” e “Il giardino dei ciliegi”, è l’opera teatrale più famosa e conosciuta di Anton Cechov, uno dei massimi autori della letteratura russa e della scrittura drammaturgica moderna.

Scritto alla fine del 1896, il dramma di Cechov si impose fin dalla sua prima rappresentazione, a Mosca nel 1899 – con la regia di due maestri come Dancenko e Stanislavskij – come uno dei vertici della storia del teatro, rappresentato nell’arco del Novecento e fino ad oggi nelle sale di tutto il mondo, con i più illustri registi e interpreti.

La semplice ma profonda vicenda di Vanja e Sonja, del professore Serebrjakov e della bella moglie Elena, racconta i pochi giorni nei quali si consumano le emozioni, le speranze, le attese, le delusioni, le passioni presto sfiorite delle loro vite, immerse nel flusso di un tempo che, nel malinconico e immutabile susseguirsi delle stagioni, sembra far eco alla sterminata immensità della campagna russa.

La versione proposta al Teatro Alessandrino è una delle migliori e di maggior successo degli ultimi anni. Fedele al testo e alla sua tipica ambientazione nella Russia di fine Ottocento, la regia di Federico Valerio sottolinea l’universalità dei personaggi creati da Cechov, e di come – si legge nelle note di regia – “le loro passioni sono le nostre passioni, i loro slanci, le loro delusioni sono le stesse emozioni che accompagnano la nostra vita”. Un omaggio – oggi non facile per le tragedie in atto, ma tanto più doveroso – alla grandezza della Cultura teatrale russa.

L’interpretazione di grandi attori, come Giuseppe Cederna, Vanessa Gravina e gli altri della Compagnia, famosi per la loro vasta esperienza teatrale, cinematografica e televisiva, completa e sottolinea l’interesse e la qualità di una produzione fra le maggiori delle ultime stagioni teatrali italiane.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21. Per prenotazioni, acquisto biglietti e informazioni www.teatroalessandrino.it