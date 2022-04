Ora disponibile in libreria, con la casa editrice torinese Land University Press, il nuovo saggio della casalese Roberta Soverino, già autrice di romanzi di narrativa che ha deciso di mettere la sua esperienza di insegnante d’infanzia, psicologa e psicoterapeuta in un saggio dedicato a “comprendere i bambini del nuovo millennio”. Mai come di questi tempi, secondo Soverino, è fondamentale provare a capire e a impegnare i bambini d’età prescolare in attività che li aiutino a conoscere se stessi e a interpretare il mondo; “Oltre le buone pratiche” fa proprio questo, unendo in un saggio adatto a professionisti e curiosi una solida conoscenza della psiche infantile a consigli pratici che tutti, educatori e psicologi ma anche insegnanti e genitori, possono mettere in pratica giorno per giorno.

Oltre le buone pratiche, la sinossi:

Oltre le buone pratiche:

un’intenzione prima ancora che il titolo di un libro.

Oggi più che mai si rende necessario interrogarsi sui cambiamenti della figura di bambino del nuovo millennio, attraverso una serie di progetti dedicati agli insegnanti che si occupano della fascia di età 3-6 anni e oltre.

Durante l’attività lavorativa gli insegnanti mettono in campo centinaia, migliaia di esperienze con i bambini. Alcune sono di routine, altre rimangono più impresse nella mente di chi le propone, perché particolarmente curate e sentite già nella fase di ideazione e progettazione. A queste è necessario dare sempre più voce, perché non si esauriscano nella conclusione pratica, ma continuino a vivere e a prendere nuove strade nella mente di vecchie e nuove generazioni di insegnanti, di appassionati o di curiosi che sapranno arricchirle e valorizzarle secondo la propria e singolare inclinazione. Questo saggio intende tessere un ponte tra prassi e teoria, prendendo spunto da esperienze concrete che si esplicano all’interno degli edifici scolastici. In maniera particolare verrà dato risalto alla scuola dell’infanzia, ma non solo.

L’autrice:

Psicologa e psicoterapeuta ad orientamento dinamico, è insegnante di Scuola dell’Infanzia da circa vent’anni. Ha conseguito il Master in Psicologia scolastica. Scrittrice, ha pubblicato nel 2019 un romanzo a sfondo storico,

“Un destino medievale” e ha collaborato con riviste di psicopedagogia come “Pedagogika”, “Orientamenti Pedagogici”, con articoli del settore. Nel 2022 uscirà un suo nuovo romanzo con Land Editore. Vive nel Monferrato alessandrino, tra colline e vigneti.