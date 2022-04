SABATO 2 APRILE

Tortona: fino al 17 aprile in via Ammiraglio Mirabello, 3 al Ridotto del Teatro Civico mostra dedicata al pittore Pietro Bisio in occasione del suo novantesimo compleanno – orari: sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19

Tortona: fino al 19 aprile a Palazzo Guidobono, in piazza Arzano mostra: “Ritratti, autoritratti, figure: donazioni in mostra a Palazzo Guidobono” Orario: sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19 ingresso consentito con green pass rafforzato e mascherina

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Volpedo: alle 17 al museo didattico di Pellizza a cura dell’associazione Pellizza convegno sul tema: “Il Geometra Felice Abbiati e l’inventario Palmana”

DOMENICA 3 APRILE

Tortona: dalle 15 alle 19 vengono aperte gratuitamente al pubblico a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona la gipsoteca Luigi Aghemo in via Calcinara e lo studio del pittor Angelo Barabino nell’omonima via nel rione città Giardino

