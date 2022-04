L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare comunica che l’isola ecologica del turista, situata in via Pairola (FOTO) nei pressi dello svincolo autostradale (sotto il viadotto) rimarrà aperta nei giorni del ponte pasquale, per consentire ai turisti “mordi e fuggi” e non in possesso di tessera, di conferire correttamente i rifiuti differenziati. È sufficiente pigiare la pedialiera.

L’isola ecologica del turista non è presidiata da operatori ed è aperta 24/24.

Gli utenti che ancora non hanno provveduto a ritirare il proprio kit devono recarsi con urgenza nell’ufficio EGEA di Diano Marina (Via Milano 57, dalle ore 14:00 alle 16:30, dal lunedì al sabato). Numero verde per appuntamento 800 546 354.

La video registrazione dell’incontro informativo per le utenze domestiche avvenuto in live streaming è disponibile online (https://www.youtube.com/watch?v=V2dUB63WbNY).

Tutte le informazioni sul nuovo sistema di raccolta differenziata sono disponibili sul sito del Comune di San Bartolomeo al Mare (https://bit.ly/3F7Jvtn).

Il numero verde EGEA cui far riferimento per ogni informazione è 800 546 354.