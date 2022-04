Erano partiti dalla Svizzera per raggiungere probabilmente la riviera ligure e forse girare un po’ per l’Italia visto che a bordo dell’auto avevano materasso coperte e cuscini per dormire in auto, ma non avevano fatto i conti con la sfiga che li ha costretti a ritornare sulla loro decisioni a causa di un incendio che ha danneggiato la loro auto Skoda.

E’ accaduto ieri pomeriggio, venerdì 15 aprile, quando i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti sul territorio di Rivalta Scrivia, sulla “Bretella” che collega l’A7 con l’A26 per un’auto in fiamme.

I pompieri hanno subito spento l’incendio che si era sprigionato tra il motore e una ruota anteriore ed era già stato domato in parte da un piccolo estintore, limitando così i danno, ma la vettura, visibilmente danneggiata non ha potuto proseguire il viaggio secondo quelle che erano le evidenti intenzioni dei due giovani.

Sempre i Vigili del fuoco di Tortona hanno dovuto ritornare sul territorio della frazione di Rivalta Scrivia, questa notte, sabato 16 aprile, ma stavolta sul territorio del comune per un sistema di allarme anti intrusione sistemato in una villetta che a causa di un malfunzionamento ha iniziato a suonare a tutto spiano svegliando decine di persone.

FOTO DI REPERTORIO