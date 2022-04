Il Comune di Voghera ha approvato il progetto esecutivo dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e arredo urbano comunali. Con questo progetto di fattibilità tecnico-economica, il Comune intende provvedere alla riqualificazione del patrimonio stradale. Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono realizzati mediante il rifacimento localizzato della pavimentazione in conglomerato bituminoso e, dove occorre, la demolizione e il rifacimento del tratto esistente danneggiato, il risanamento del sottofondo stradale e l’adeguamento della rete di smaltimento acque meteoriche.

Le strade interessate dagli interventi di manutenzione straordinaria sono via XX Settembre da viale Repubblica a via Garibaldi – ampi interventi localizzati, via Verdi da via XX Settembre a via del Popolo, Strada Santa Maria Bianca, nel tratto da via Sturla a via Generale dalla Chiesa, via Sturla – interventi localizzati. Questi interventi sono finanziati da un contributo a fondo perduto per l’anno 2022 proveniente dal Ministero dell’Interno e assegnato ai Comuni con popolazione compresa tra i 20.001 e 50.000 abitanti, secondo quanto indicato dall’art.1 comma 407 della legge 234 del 30.12.2021 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”.

“Non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giancarlo Gabba -. Possiamo lavorare, a questo punto, sulle strade sulle quali non è stato possibile intervenire finora, e andiamo ad accontentare maggiormente i nostri cittadini. Si terranno anche degli interventi di manutenzione ordinaria, che prevedono il completamento dei lavori, precedentemente avviati, nella stagione estiva, per poi effettuare gli interventi più corposi in autunno. Per la manutenzione ordinaria, saranno previsti degli interventi anche su altre strade, oltre a quelle indicate nel progetto. Questo è il nostro impegno, e allo stesso tempo ci auspichiamo che i rincari generali non vadano a comportare delle problematiche”.