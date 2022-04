Sabato 30 aprile il Club per l’UNESCO di Sanremo celebrerà la Giornata Mondiale del Jazz con un concerto del trio “Inter Play Jazz Trio”



La Giornata è stata istituita nel 2011 dall’UNESCO per promuovere questo genere musicale che, sin dalla sua nascita, si fa portavoce dei valori dell’uguaglianza e della lotta al razzismo.



Il concerto si terrà alle ore 17.00 nell’aula magna del Liceo Cassini a Villa Magnolie, via Magnolie 2 a Sanremo



Suoneranno

Marco Moro – Sax & Flute

Adriano Ghirardo – Guitar

Marco Bottini – Electric Bass



Introdurrà Ersilia Ferrante, Vice Presidente del Club per l’UNESCO di Sanremo

Porterà i saluti il Segretario Nazionale della FICLU



Ingresso libero nel rispetto della normativa anti Covid-19



