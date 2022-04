Si terrà domenica 1° maggio alle 17.30, presso il teatro del Palazzo del Parco, il concerto della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera dedicato al 77° anniversario della liberazione; lo spettacolo, inizialmente programmato nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile, era stato rimandato per cause di forza maggiore su richiesta della Banda stessa.​

Il concerto racconta in musica e parole le sensazioni, i ricordi, le emozioni che si impressero nelle menti di chi allora era bambino, rimanendo vivide e chiare anche a distanza di tanti anni; «È stato come se mi avessero levato una cappa di piombo da sopra la testa», racconta uno dei testimoni…

Storie e memorie saranno proposte direttamente dalle voci di chi visse il 25 aprile 1945, raccolte in un lavoro di ricerca e catalogazione realizzato dalla Banda Musicale in collaborazione con la sezione ANPI di Bordighera e la FIVL.

La cittadinanza è cordialmente invitata; per la partecipazione è consigliata la prenotazione presso il sito istituzionale del Comune di Bordighera, alla pagina https://www.bordighera.it/manifestazioni.