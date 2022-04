Appuntamento di rilievo con lei in programma domani, sabato 30 aprile a Pontecurone: alle 16:30 presso la parrocchia collegiata di Santa Maria assunta in via Roma 59, si terrà, infatti, un incontro pubblico per la campagna relativa ai restauri della chiesa.

Intervengono Don Loris Giacomelli parroco di Pontecurone, la soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Alessandria e Asti e politecnico di Torino. La manifestazione è stata organizzata dal paese di Don Orione ONLUS l’associazione culturale locale.

Verranno presentati degli studi preliminari per la conservazione e la valorizzazione architettonica del patrimonio storico culturale del paese all’interno della chiesa