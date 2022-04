SPORTELLO TEMPORANEO TARIFFA A POZZOLO FORMIGARO

Si comunica ai cittadini di Pozzolo Formigaro che giovedì 21 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso la sede comunale in Piazza del Castello 1, sarà aperto uno sportello temporaneo di Gestione Ambiente S.p.A. per fornire informazioni e chiarimenti agli utenti sulla fattura che è stata loro recapitata in merito alla Tariffa Corrispettiva dei rifiuti.

Ricordiamo, comunque, che è possibile anche rivolgersi ai nostri Ecosportelli di:

Novi Ligure, Via Paolo Giacometti 22, piano terra, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00; sportello telefonico unificato, Numero Verde 800.085.312; email tariffa@gestioneambiente.net, attivi dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;

Tortona, Ex S.S. 35 dei Giovi 42 (angolo Via Don Goggi), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00; sportello telefonico unificato, Numero Verde 800.085.312; email tariffa@gestioneambiente.net, attivi dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

SPORTELLO TEMPORANEO TARIFFA A PONTECURONE

Si comunica ai cittadini di Pontecurone che venerdì 22 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso i locali adiacenti alla biblioteca comunale di Via Roma 61 (ingresso sotto il porticato), sarà aperto uno sportello temporaneo di Gestione Ambiente S.p.A. per fornire informazioni e chiarimenti agli utenti sulla fattura che è stata loro recapitata in merito alla Tariffa Corrispettiva dei rifiuti.

SPORTELLO TEMPORANEO TARIFFA A CASTELLAZZO BORMIDA

Si comunica ai cittadini di Castellazzo Bormida che martedì 26 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso l’ufficio posto al piano terra del Palazzo Comunale in Via XXV Aprile 108, sarà aperto uno sportello temporaneo di Gestione Ambiente S.p.A. per fornire informazioni e chiarimenti agli utenti sulla fattura che è stata loro recapitata in merito alla Tariffa Corrispettiva dei rifiuti.

