Il Covid non è morto: malgrado i decreti e la volontà del Governo di portare tutto alla normalità.

“La fine dell’emergenza giuridica non corrisponde alla fine dell’emergenza sanitaria. Il Covid è la terza causa di morte in Italia dopo i tumori e la malattie cardiovascolari”, ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute.

Ieri c’è stato un balzo dei ricoveri in Italia (+244) e questo malgrado la bella stagione e noi, dal 1° maggio, togliamo mascherine al chiuso!

Non solo ma da qualche giorno la Regione Piemonte che prima lo faceva sistematicamente, ha smesso di inviare il bollettino giornaliero sul numero di ricoveri e nuovi infetti, e a ruota, ovviamente anche il Comune di Tortona.

Le spiegazione gentilmente fornitaci dal Comune di Tortona è stata che con la fine dell’emergenza, Regione in primis e quindi anche il comune, non hanno più accesso alla piattaforma relativa.

Il comune di Alessandria, invece, evidentemente – e non si sa perché – riesce ad avere questi dati forse da altre fonti, così come, per altro, riescono ad avere i dati i quotidiani nazionali, (ma non ovviamente a livello locale come ha Alessandria). Non sappiamo il motivo ma d’ora in poi pubblicheremo sistematicamente le tabelle inviateci gentilmente dal Comune di Alessandria, che vedete in alto e che ringraziamo.

Il Covid sicuramente è diventato meno pericoloso, ma c’è una grande sottovalutazione del Long Covid e dei possibili danni collaterali che la malattia potrebbe lasciare e che colpisce in maniera permanente il 15% di coloro che l’hanno contratta.

Quindi se è lecito provare tornare a vivere questo può anche essere fatte continuando con le protezioni individuali.

Almeno fino a quando il Covid non verrà sconfitto solo per decreto ma realmente.

Se mai questo accadrà…..