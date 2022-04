Sarà Daniela Piazza a inaugurare il nuovo ciclo di Quarta di copertina, la rassegna letteraria dell’Assessorato alla Cultura che da anni permette di conoscere e scoprire autori e libri di valenza locale, regionale e nazionale.

Dopo la pausa invernale, si torna quindi a viaggiare tra le novità dell’editoria con l’ultimo libro di Daniela Piazza, Il tempo del giudizio, edito da Rizzoli: appuntamento alle ore 18,00 di giovedì 7 aprile in Biblioteca Civica (via Corte d’Appello, 12) quando l’autrice dialogherà con Maura Maffei.

Sarà l’occasione per scoprire l’avvincente storia ambientata nella Roma del 1473, quando prende forma il progetto grandioso della Cappella Sistina, che del Tempio di Gerusalemme ha le stesse misure. Mentre in Vaticano, tra intrighi di corte e brama di potere, una mano ignota compie atroci omicidi ai piedi della Sistina, il pontefice incarica il giovane monaco Moses di impadronirsi di una preziosa reliquia.

Le cose, però, non vanno come previsto. La ricerca si rivelerà sempre più insidiosa e condurrà Moses lontano da Roma, oltre i confini del bene e del male, in un viaggio che dal Palazzo degli Ospedalieri a Rodi passa alle locande di Cipro e arriva fin dentro le mura di Otranto assediata dai Turchi. Al ritorno da questo lungo viaggio, la sua vita sarà cambiata per sempre, e con essa anche la storia della Cappella più famosa di tutti i tempi.

Daniela Piazza, nata nel 1962 è laureata in Storia dell’Arte e diplomata al Conservatorio, lavora come insegnante a Savona. Per Rizzoli ha pubblicato il best-seller Il Tempio della Luce (2012), disponibile in BUR, L’enigma Michelangelo (2014) e La musica del male (2019).

Quarta di copertina proseguirà con altri cinque appuntamenti (ma il calendario è ancora in via di definizione):

Giovedì 28 aprile – ore 18,00 – Biblioteca Civica

Cristhian Scorrano, Mi hanno rapito gli zingari. Una storia vera, Khorakhanè ed.

dialogano con l’autore Gianni Siccardi e Ilaria Piccardi

Giovedì 5 maggio – ore 17,30 – Salone Vitoli del Museo Civico

Bruno Geddo, La strada in salita. Trent’anni sul fronte umanitario con le Nazioni Unite, Albatros ed.

dialoga con l’autore Paola Casulli

Venerdì 27 maggio – ore 17,00 – Salone Vitoli del Museo Civico

Sergio Favretto, Quando l’arte incontra il diritto, Giappichelli Ed.

Giovedì 9 giugno – ore 18,00 – Biblioteca Civica

Renato Bianco, Le indagini di Assenzio, maresciallo di Stresa, Macchione Ed.

Dialoga con l’autore Gigliola Fracchia

Data da definire

Simona Martinotti, Libere uscite. Idee per donne in fuga

