L’appuntame è pre domencia 1° maggio alla soms in via Cavanna 12, a Novi Ligure.

Apertura alle 11.30, chiusura prevista alle 20.00

Servizio ristoro: Grill & Beer non stop con il St. George Pub



IL PROGRAMMA

prevede Il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO, come sempre organizzato dalla Associazione Fantomatica, che riprende finalmente la sua tradizionale formula dal vivo dopo la sosta obbligata causa covid.

Saranno tre i gruppi musicali che si esibiranno, QUOK, WESTERIA e MAJIN BLUES, a cui si aggiungeranno molti musicisti ospiti fino alla calda Jam Session finale.

Ma la giornata sarà anche definita dal sottotitolo “Lavoro, diritti, pace, uguaglianza e pari opportunità: la dignità negata? Esperienze, confronti, informazione”.

Un’occasione di incontro e di confronto sui temi che sono alla base statutaria di ogni SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, fin dalla loro fondazione.

I presenti potranno confrontarsi liberamente con persone che hanno dedicato la propria vita alle tutele dei lavoratori e dei diritti civili, alla solidarietà e alla crescita sociale, all’aiuto e all’assistenza ai deboli e alle vittime di abusi di ogni genere.

Tra gli ospiti già annunciati, Gianni Alioti, sindacalista internazionale con una vita spesa a difendere i diritti e la vita dei lavoratori in ogni continente, accusato di recente di “estremismo pacifista” da esponenti della lobby delle armi. Nadia Biancato, già delegata UNIFEM (organizzazione dell’ONU a difesa delle donne) e oggi presidente della Consulta Pari Opportunità di Alessandria, da decenni impegnata in difesa delle donne e nella solidarietà sociale in ogni suo aspetto. L’Associazione “NonfinisceQueer” di Alessandria, attiva a difesa della libertà di scelta e della diversità di genere.

Altri numerosi ospiti sono in attesa di conferma.

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. Ingresso libero, negli spazi coperti è richiesta la mascherina Ffp2.