La politica torna muoversi dopo il Covid anche se “Articolo Uno” anche durante la pandemia è sempre stato molto attivo con interventi da remoto che oltre al segretario nazionale Federico Fornaro ha visto in prima fila Davide Fara (nella foto in alto), ex assessore ai lavori pubblici di Tortona, persona molto stimata in città e tra i protagonisti della recente manifestazione a favore del popolo Ucraino in piazza Malaspina.

L’appuntamento importante è in programma a Tortona, venerdì prossimo, 1° aprile al bar Stella in via Emilia 393 con il Congresso di Circolo.

La serata prevede: alle 20:45 registrazione dei partecipanti, alle 21 saluto dell’onorevole Federico Fornaro, alle 21,05 presentazione della mozione speranza, alle 21:25 votazione degli iscritti, alle 21:30 dibattito, alle 22:15 elezioni del segretario di circolo e alle 22:30 buffet.

Davide Fara da tempo si sta spendendo a favore di Tortona realizzando diversi interventi sui Social dove si affrontano problemi locali e adesso che la pandemia sembra allentare la sua pericolosità e le persone stanno tornando a socializzare più frequentemente, il partito del Ministro Speranza sta tornando a fare politica dal basso, tra la gente, perché crede che il dialogo e la risoluzione dei problemi debba avvenire attraverso la conoscenza diretta di chi quei problemi li vive quotidianamente.