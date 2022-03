La società Gestione Acqua ha comunicato che, a causa dei lavori di collegamento della nuova condotta di collegamento all’acquedotto in strada Costa di Vho, giovedì 31 marzo sarà temporaneamente sospesa l’erogazione di acqua potabile, indicativamente dalle ore 8.30 alle 17.00, alla frazione Vho e in diversi tratti limitrofi, per la precisione in strada comunale per Vho, via Fausto e Serse Coppi, strada Cerabino, strada Cascinetta, strada Fornaci, via Montello, strada Levante Castello, viale Milite Ignoto, via Principe Tommaso di Savoia, via alle Fonti, strada Valle, strada Santa Lucia, strada vicinale Gorizia, strada Costa Longarino, strada Bertana, strada Virgo Potens, via Callatrone, strada Bovone, via Melchiorri, via Cristierna di Danimarca, viale Amendola, strada Viola, strada Alabraida, via Devani, strada Garibalda, cascina Pianetta. In queste zone non è esclusa la presenza di torbidità dell’acqua alla ripresa del servizio.

Ufficio Stampa Comune di Tortona