Grave episodio di cronaca nera questa mattina, martedì 1° marzo: il cadavere carbonizzato di un uomo di circa 60 anni è stato rinvenuto nel piccolo sottopasso ferroviario che da via Balustra conduce al Parco dello Scrivia.

Secondo la prima sommaria ricostruzione sarebbe stato un passante a fare la macabra scoperta rinvenendo il cadavere verso le otto del mattino e a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della compagnia di Tortona per i rilievi del caso e sono partite subito le indagini perché si temeva potesse trattarsi di un omicidio, tuttavia, secondo quanto emerso, si tratterebbe di un suicidio: l’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe deciso di farla finita dandosi fuoco poco prima di recarsi al lavoro.

Sconosciute le cause che avrebbero portato il sessantenne a togliersi la vita in modo così brutale, doloroso e agghiacciante.