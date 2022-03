All’età di 100 è morto uno dei sindaci storici di Volpedo: il dottor Dottore Giuseppe Gervinho. Ad annunciarlo le figlie Rosalba e Daniela le nipoti Elisa e Irene con Luca, i generi Gianni e Giampiero.

La cara salma proveniente dall’abitazione raggiungerà mercoledì 2 marzo alle 9:15 la chiesa parrocchiale di Volpedo per il rito funebre quindi si proseguirà per il cimitero di visone per la tumulazione nella cappella di famiglia.