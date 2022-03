Si inizia col festival di illustrazione del fumetto per poi proseguire con una marea di manifestazioni che si aggiungono alle due rassegne di Cantarà e Catanaj: la Festa patronale di Santa Croce con diverse rassegne all’aperto nelle piazze del centro storico e alcune al chiuso fra cui un’importante mostra; la rassegna enogastronomica “Assaggia Tortona” in programma l’ultimo week end di maggio, “Estate d’Istanti” nel cortile dell’Annunziata che raddoppia la capienza (400 posti in luogo dei 200 degli scorsi anni) e avrà come protagonisti Piemonte dal Vivo, Arena Derthona, la Civica Accademia “Lorenzo Perosi” e diverse associazioni, poi lo street Food e tanto altro.

Queste le numerose manifestazioni che sta preparando il Comune di Tortona e sono state annunciate dal vice sindaco nonché assessore alla cultura e turismo Fabio Morreale nella speranza che la pandemia si mantenga almeno ai livelli attuali e non riprenda a salire, come invece certi segnali a livello nazionale sembrano far vedere, anche se a Tortona i casi sono in diminuzione.

“Se finalmente cesserà lo stato di emergenza – dice Fabio Morreale – noi siamo pronti a proporre numerose iniziative, ovviamente con tutte le precauzioni necessarie, ed anche ad aumentare i posti nel cortile dell’Annunziata per la rassegna estiva che lo scorso anno è stata un successo. Una delle novità riguarda “Assaggia Tortona” in programma a fine maggio che stavolta, nell’ambito dell’accordo siglato coi comuni di Novi Ligure e Gavi ospiterà anche prodotti di queste zone per una sinergia importante. Avremo il nostro cartellone ma probabilmente faremo un cartellone di eventi anche insieme a questi due Comuni e l’intenzione è quella di partire anche attorno alla figura di Fausto Coppi. E’ un unione naturale quella coi comuni di Novi Ligure e Gavi.”

Un unione che gioverà a tutti e tre i centri, ma non c’è solo questa perché è stato anche siglato un protocollo d’intesa fra le sette città centro zona della provincia di Alessandria e si sta pensando ad organizzare un evento itinerante che le coinvolga tutte e sette.