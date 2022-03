Tortonesi e non solo preparatevi ad un grande evento di quelli destinati a diventare una tradizione del futuro: “T.ink”! la mostra del fumetto che finalmente si terrà sabato 26 e domenica 27 marzo al Museo Orsi l’evento dedicato a ciò che in Italia, da oltre 70 anni, chiamiamo “FUMETTO”; la prima edizione si sarebbe dovuta svolgere a Tortona due anni fa, in quell’infausto 2020 che ha cambiato la vita di tutti noi. Dopo l’annullamento della prima edizione e quella in forma “virtuale” dello scorso anno, finalmente nell’ultimo week end di marzo si potrà entrare in questo mondo fantastico fatto di creatività, inventiva e genialità.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, mercoledì 16 marzo durante una conferenza stampa che si è svolta presso la sala Romita del Comune alla presenza del Sindaco di Tortona Federico Chiodi, del Vicesindaco e assessore alla cultura e manifestazioni Fabio Morreale e di Corrado Mulassano di ACM eventi, l’associazione che organizza la manifestazione che è la stessa di Ale Comics.

Durante la manifestazione ci si potrà immergere in quella che viene definita la “Nona Arte”. Si avrà modo di incontrare e conoscere illustratori, scrittori, disegnatori, editori specializzati nell’arte del fumetto e del comics, cercando di capirne e carpirne i segreti e le tecniche.

L’Amministrazione Comunale ha accolto fin da subito la proposta di ACMEventi, già organizzatore di ALEcomics, perché il Fumetto ha una storia importante, con radici lontane, che ha sicuramente toccato, o quantomeno sfiorato, la nostra vita. Tutti noi abbiamo letto fumetti, amato personaggi e protagonisti, invidiato creatori e ideatori, persi nelle trame dei racconti, ammirato i disegni perfetti nelle linee e nei particolari.

Il mondo dei fumetti è vera passione.

L’intento dell’Amministrazione e di ACMEventi è quello di darvi la possibilità di vivere questo mondo in tutti i suoi molteplici aspetti sabato 26 e domenica 27 marzo dalle ore 10 alle ore 19 presso i locali del Museo delle macchine agricole Orsi con l’ingresso è consentito esclusivamente con Green Pass rafforzato.

Di seguito pubblichiamo il link dove potette trovare tutto il programma che prevede tantissimi avvenimenti.

https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2022/03/Cartella-stampa-T.ink_.pdf