Nell’ambito delle attività relative al Piano di accoglienza per l’emergenza Ucraina, l’Amministrazione Comunale di Imperia ha messo a disposizione un’area nei pressi del Parco Padre Chiaffedo Peyrona da adibire a InfoPoint a servizio della popolazione ucraina a partire dalla mattinata di domani, mercoledì 16 marzo. I lavori di allestimento, in collaborazione con la Regione Liguria, hanno coinvolto i Settori Protezione Civile, Servizi Sociali e Viabilità del Comune. Nella struttura saranno espletate le seguente attività da parte del personale ASL:

assegnazione dei codici STP (straniero temporaneamente presente);

esecuzione tamponi;

distribuzione di materiale informativo.

Sempre a partire da domani, prenderà il via la raccolta di farmaci per l’emergenza in Ucraina presso la sede della Protezione Civile di Imperia, in Via Airenti 88, a sostegno della campagna della Croce Rossa, che si occuperà di trasportare i medicinali con propri convogli umanitari fino agli stati confinanti con l’Ucraina

Sarà possibile portare i farmaci nei seguenti giorni e orari:

il lunedì mattina dalle 9,00 alle 12,00

il martedì sera dalle 21,00 alle 23,00

il mercoledì mattina dalle 9,00 alle 12,00

il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00

“Imperia si dimostra ancora una volta Città solidale e pronta a tendere la mano a chi sta vivendo giornate drammatiche. Dopo la messa a disposizione di strutture per l’accoglienza, da domani saranno attivi l’InfoPoint e il punto di raccolta farmaci. Ricordo che i bombardamenti hanno distrutto molte strutture sanitarie e il materiale medico perduto va sostituito al più presto per poter garantire la necessaria assistenza ai feriti e alle persone rimaste ostaggio di città assediate.

Ancora una volta desidero ringraziare i volontari della Protezione Civile di Imperia per il sempre grande impegno che dimostrano”, commenta, l’Assessore Simone Vassallo.