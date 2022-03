In via Aurelia 139 a San Bartolomeo al Mare, il centro di aggregazione giovanile “Spazio 139” promuove le proprie attività rivolte ai giovanissimi dai 6 ai 14 anni: un ambiente inclusivo in cui confrontarsi e crescere, aperto 3 pomeriggi a settimana, dalle 15.00 alle 18.20. Attenzione particolare viene riservata ai ragazzi delle scuole medie, tra i più sensibili alla socializzazione, così duramente compromessa dalla pandemia da Coronavirus. A loro in particolare viene dedicato un pomeriggio a settimana con studio assistito, laboratori e incontri tematici, ma non solo. La cooperativa Jobel che gestisce “Spazio 139” vanta – infatti – una pluriennale esperienza in ambito nel socio, pedagogico ed educativo, tale da promuovere anche momenti di confronto con i ragazzi e/o genitori.

Per sensibilizzare le persone al tema della socialità, sottolineando l’importanza che gli spazi di aggregazione hanno all’interno della comunità locale, soprattutto per gli adolescenti, le famiglie sono invitate a conoscere lo “Spazio 139”, nel quale, oltre ai bambini delle elementari, anche i ragazzi dagli 11 ai 14 anni possono trovare occasioni di incontro, conoscenza e crescita, in un luogo protetto a loro dedicato.

Per informazioni e chiarimenti: “Spazio 139”, via Aurelia 139, San Bartolomeo al Mare, spazio139@outlook.it. Dott.ssa Valentina Donzellini (coordinatrice pedagogica) 335 62 83 027, Roberta Francaviglia (educatrice) 339 30 37 044.