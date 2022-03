Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura

della Repubblica del capoluogo, ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misura cautelare

personale – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Imperia – a carico di un funzionario, dipendente di un Ente

Pubblico con competenza regionale, impiegato a Imperia e operante nelle province di Imperia e Savona.

Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Imperia ed hanno riguardato ripetute

condotte illecite di assenteismo dal servizio perpetrate dal predetto pubblico dipendente, segnalato dallo stesso

Ente Pubblico che aveva rilevato anomalie nel suo comportamento.

L’indagato è stato pedinato dai finanzieri che hanno così rilevato non solo l’ingiustificata assenza dal luogo di

lavoro, ma anche l’uso ai fini privati dell’autovettura di servizio nonché false attestazioni sulle attività

effettivamente svolte, nell’ambito dell’attività lavorativa, nelle province di Imperia e Savona.

Dai servizi di appostamento e pedinamento, eseguiti verso la fine dello scorso anno nell’arco di due mesi, è

emerso come l’indagato fosse solito, durante le ripetute assenze dal lavoro, recarsi presso la sua abitazione o

presso un magazzino di sua proprietà dove stava effettuando dei lavori di ristrutturazione. Sono stati ricostruiti

numerosi e circostanziati episodi di assenteismo, illegittimo ed ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro,

falsa attestazione della presenza in servizio, nonché di utilizzo a fini privati dell’autovettura in dotazione

dell’Ente.

L’impiegato, al quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha applicato la misura interdittiva della sospensione

dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di 8 mesi, è indagato per i reati di “false attestazioni

o certificazioni”, “truffa aggravata”, per il presunto danno patrimoniale causato all’Ente Pubblico e “peculato”,

per l’uso privato dell’autovettura di servizio.

L’Autorità Giudiziaria ha concesso il nulla osta alla comunicazione della notizia agli organi d’informazione e

stampa.

