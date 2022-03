Lucia Ruotolo aveva 90 anni ed era conosciuta a Tortona in quanto diversi lustri fa gestiva un negozio di parrucchiera in via Franceschino da Baxilio, tra il bar Rico e l’edicola in piazza Benedetto Croce. I nipoti oggi gestiscono un importante negozio di parrucchiere in via Emilia nord.

Lucia Ruotolo lascia la sorella Rosetta e Silvano, la nipote Nicoletta e numerosi parenti. I funerali provenienti dalla Casa casa di riposo Cora Kennedy avranno luogo martedì 8 marzo alle 10:30 nella parrocchia del Duomo, dove domani sera, lunedì sette marzo 20:30 verrà recitato il santo rosario.

A dare il triste annuncio del decesso dell’ Architetto Vittorio Giannelli, di 93 anni, invece, il figlio Sandro, il nipote Leonardo la nuora Veneranda, cognate nipoti e parenti tutti. Il rosario sarà recitato lunedì sette marzo alle ore 19:00 nella chiesa parrocchiale di Vho. La salma proveniente dall’ospedale di Acqui Terme giungerà a Vho martedì otto dove alle ore 15:00 sempre in parrocchia si terrà il rito funebre.

L’architetto Gianelli era molto conosciuto in città e aveva lavorato a molto progetti anche per il Comune.