Ottima partecipazione alla mezza maratona e alla dieci km che si sono disputate ieri nella città. Centinaia di persone, atleti e non, si sono trovati di prima mattina sotto l’arco di partenza per una gara di interesse nazionale omologata dalla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera).

Ieri era anche San Marziano, santo patrono della città. L’evento è partito a pochi passi dalla Cappella a lui dedicata, per poi transitare dal Santuario della Madonna della Guardia e infine da Piazza Duomo, davanti alla Cattedrale dove sono custodite le reliquie del Patrono. Gli atleti e i loro sorrisi sono stati premiati da una giornata di sole che ha reso il tutto ancora più bello e piacevole.

“Compliementi ad Azalai per l’iniziativa e per aver creato un evento nell’evento”

Presente anche il sindaco Federico Chiodi che ha dato onore alla manifestazione partecipando alla Derthona Ten.

Questa prima edizione ha dimostrato che Tortona è a livello di grandi città e che è all’altezza di grandi eventi.

“Organizzare tutto questo non è una cosa da pochi ma con l’aiuto e la collaborazione di tutti siamo riusciti nel nostro scopo. Il comune di Tortona e di Viguzzolo hanno collaborato per far conoscere il nostro territorio a tanti atleti che l’anno prossimo torneranno per la seconda edizione. Magari chissà, in futuro organizzeremo anche una maratona…””

Ci comunica il presidente di Azalai Claudio Robbiano. Un lavoro non da poco infatti che ha visto coinvolti circa cento volontari e il prezioso aiuto dei carabinieri, polizia municipale, protezione civile di Tortona e Viguzzolo, Croce Rossa e anche il gruppo dei carabinieri in pensione, GTM Garbagna, e le bici di Enjoy the Trail e Non Solo Bike.

Presenti atleti di calibro internazionale e un “pacer” speciale come Valeria Straneo, la maratoneta olimpica più veloce di Italia. Molti atleti hanno realizzato addirittura il loro tempo personale. Lo scalino del podio più alto della 21 km è stato assegnato a Mina El Kannoussi dell’atletica Saluzzo con un tempo di 1h21’54” e ad Alessandro Bossi del Gruppo Podisti Ciarlaschi in 1h10′. Sulla 10 km è Stefania Brazzoli della podistica Valle Varaita ad aggiudicarsi il podio con 37’34” e Yalli Mammadou Abdoulay dell’ Atletica Alessandria con 32’04”.

Dopo la partenza delle due gare si sono ritrovati tantissimi camminatori che hanno potuto godere del percorso lasciato tracciato da Azalai per permetterne a tutti la sua fruizione.