Sabato 19 marzo presso la sala S. Paolo VI del Centro Mater Dei di Tortona (Via Don Sparpaglione n. 11) gli studenti delle scuole superiori avranno l’opportunità di conoscere e incontrare studenti universitari di diversi corsi di laurea e facoltà, con cui confrontarsi a tu per tu per ascoltare la loro esperienza e i loro consigli.

I ragazzi potranno fare domande agli studenti universitari in un rapporto confidenziale e personale, per soddisfare i loro dubbi e curiosità.

Di seguito i corsi di laurea che potranno essere approfonditi: Giurisprudenza, Medicina, Chimica, Farmaceutica, Scienze della formazione primaria, Psicologia, Scienze dell’educazione, Scienze biologiche, Biotecnologie, Chimica, Fisica, Matematica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Gestionale, Architettura, Lettere, Comunicazione, Economia, Scienze bancarie, Scienze politiche, Scienze linguistiche, Scienze motorie, Infermieristica, Tecniche della riabilitazione psichiatrica, Ingegneria chimica, Accademia delle belle arti.



Per accedere all’evento sarà necessario esibire green pass ed essere muniti di mascherina. Per evitare code, è possibile registrarsi sul sito www.universitiamo.eventbrite.it