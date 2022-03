Il Comandante del Groupement de la Gendarmerie des Alpes-Maritimes, Col. Sébastien Thomas, accompagnato dal Magg. Isabelle Manceau, Comandante della Compagnie de Gendarmerie de Menton, hanno incontrato i corrispettivi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia, Col. Marco Morganti e Cap. Marco Da San Martino.

La graditissima visita, svoltasi nel pomeriggio di ieri, ha permesso di approfondire la conoscenza tra i vertici di Gendarmerie e Carabinieri in un contesto meno formale quale quello della cerimonia in onore dei Caduti della Gendarmerie svoltasi il 16 febbraio scorso, a cui i Carabinieri avevano partecipato su cortese e apprezzato invito.

L’occasione – essendo già ottimi e consolidati i rapporti di reciproca stima e vicinanza tra le due compagini – è stata proficua per definire alcuni dettagli tecnici delle “pattuglie miste”, che tra breve riprenderanno a Ventimiglia e Mentone.

Non è mancata l’opportunità per approfondire anche altre tematiche attuali d’interesse comune, quali – ad esempio – la trattazione delle vittime di violenza di genere o le specificità che contraddistinguono Gendarmerie e Carabinieri, discutendo dei diversi punti comuni che presentano l’area del ponente ligure e delle Alpi Marittime, che devono essere affrontati in modo condiviso e sinergico nel rispetto delle procedure di cooperazione internazionale.

A margine, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Imperia hanno mostrato ai colleghi francesi i veicoli di più recente assegnazione: la Ducati Multistrada e l’Alfa Romeo Giulia, che da circa un anno sono in dotazione all’Arma provinciale per accrescere l’efficacia del già consolidato dispositivo di controllo del territorio.