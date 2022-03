Nato a Roma, arriva in Alessandria giovanissimo, frequenta le scuole primarie per iscriversi al Liceo Giovanni Plana, al fine di conseguire la laurea in Medicina nell’Ateneo di Genova specializzandosi in Gerontologia: oggi Geriatria

La cura degli anziani è sotto i riflettori di Fabrizio, ottiene il primo incarico di medico presso l’Istituto di Patologia Medica all’Università di Torino, sotto la guida del professor Beretta, è il primo passo per una ragguardevole carriera volta all’assistenza sanitaria nei confronti degli anziani, conseguendo la specializzazione in Patologia Medica, Gerontologia e Geriatria.

Il lavoro è gratificante, il nostro concittadino s’impegna con passione, per questo è fra i premiati per gli studi sulla salute delle persone più avanti con gli anni, disquisendo sul tema Catecolamine ed Arteriosclerosi: possibili correlazioni.

Il professor Feruglio lo accoglie nella sua equipe, quale primo collaboratore, destinato ad approfondire le condizioni dei pazienti, soffermando l’attenzione per l’inserimento degli stessi nel seno delle famiglie, un problema non sempre facile, considerando il modo con cui si è trasformato l’ambito della moderna società.

I suoi studi hanno valutatoil comportamento delle malattie di chi giovane non è, ha intuito le …interconnessioni, che si esaltano in età senile, tra malattie e condizioni esistenziali, psicologiche, familiari e sociali, sostenendo il suo pensiero nei confronti di chi ha difficoltà di sostentamento in quell’ultima parte della vita.

I suoi principi di flessibilità verso gli anziani hanno portato all’istituzione, in Italia, di ricoveri giornalieri, pensando alla ospedalizzazione a domicilio, il cosiddetto Day Hospital.

Ha guidato una struttura ove s’è formato il … centro per lo studio e la cura dell’arteriosclerosi, compreso il laboratorio per le diagnosi vascolari non invasive, ha diretto la Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università di Torino, è stato nelruolodi presidente del Gruppo Italiano di Studio di terapia geriatrica.

La diffusione della sua ragguardevole esperienza è stata diffusa con la partecipazione a congressi, sia nazionali come a livello mondiale, senza tralasciare ottime pubblicazioni del livello: Atlante di Geriatria, Ospedalizzazione a Domicilio.

Franco Montaldo