Se sei amante degli agrumi o dei sapori freschi, non può mancare nella tua cucina il limone. Dal punto di vista gastronomico si trovano centinaia di ricette con questo frutto, come puoi leggere anche su Lettoquotidiano.it. Ecco quindi che vogliamo darti noi qualche consiglio su come usare i limoni quando sei ai fornelli.

Limoncello

Hai mai bevuto il limoncello? Si tratta di un liquore della tradizione italiana che si realizza di solito usando gli enormi limoni di Sorrento. Puoi facilmente prepararlo a casa, mettendo le scorze di limone a macerare in alcol all’interno di una bottiglia che andrà agitata ogni tanfo. Dopo un mese prepara una bagna a base di acqua e zucchero (sul fuoco) e mischia all’alcol. Tieni ad infusione ancora un mese, poi filtra e conserva come meglio ritieni opportuno

Dessert e dolci

I dolci al profumo di limone sono i più amati dall’alta pasticceria. Sia grattugiata che a pezzi, la buccia di questo agrume serve a dare sapore e freschezza a crema, impasti e dessert in generale. Provala in qualunque ricetta e vedrai che il sapore del tuo dolce cambierà radicalmente.

Condimento per verdure

Sei a dieta? Ami mangiare la verdura fresca di stagione? Allora il limone non ti può mancare in frigo. Sia che tu abbia deciso di fare una bella insalatona fresca, sia che tu abbia deciso ad esempio di lessare spinaci e broccoli, il limone è il condimento perfetto per mettere in risalto il sapore della verdura, contenendo così l’uso di olio e di sale. Mischiato poi con altri particolari aromi come zenzero, temo, semi di papavero e similari, si dà ancora più spessore al sapore delle verdure. Un modo alternativo per rendere gustosi i tuoi piatti e appagare la voglia di qualcosa di saporito.

Primi piatti al limone

Il succo di limone conferisce freschezza anche se usato con i primi piatti. Ci sono tantissime ricette anche sul web che prevedono l’uso della buccia o del succo per completare la preparazione di primi semplici e veloci. Anche quando decidi di mangiare leggero e di fare solo un po’di pasta scaldata o un po’di riso, puoi provare a dare sapore al primo piatto con una premuta di limone, per un pranzo o una cena leggeri, sani ma anche gustosi. In giro nei libri di cucina o come dicevamo su internet, ne trovi tantissime di idee alternative, non ti resta che provare quella migliore per il tuo palato.

Marmellata e limone

Se sei una provetta “nonna papera” allora ti sarai già cimentata qualche volta nella preparazione della marmellata a casa. Ebbene, sapevi che dovrebbe essere aggiunto del succo di limone durante la preparazione per mantenere vivo il colore della frutta e per permettere alla conserva di durare più a lungo? Che si tratti di marmellata all’arancia, marmellata di more, di pere, di amarene o di pesche, aggiungere il limone fa bene. Senza contare che grazie al suo sapore, la marmellata risulterà più aromatizzata, e di conseguenza più gustosa. Da leccarsi i baffi.

L’olio aromatizzato al limone

In ultimo ti consigliamo di preparare anche degli oli a base di limone. Se ti viene regalato un bel quantitativo di questo frutto e non sai che farne, puoi conservarlo sotto forma di olio. Da usare poi in qualunque pietanza tu lo ritenga opportuno, si tratta di un trucco biologico, gustoso per avere il limone sempre a portata di mano. Come si prepara l’olio aromatizzato al limone? Ricava della buccia di limone, facendo attenzione a non tagliare anche la parte bianca. Mettila ad immersione in olio d’oliva e fai macerare qualche giorno (più tempo sta più l’olio prende il sapore del frutto). Semplicissimo il trucco dell’olio al limone è finito.