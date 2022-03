Lo scorso sabato 5 marzo, presso l’infopoint in via Mazzini, il MoVimento 5 Stelle ha presentato al pubblico il programma “ALESSANDRIA 2030” per le prossime elezioni amministrative. Nei giorni seguenti la presentazione ha avuto luogo un confronto con il Candidato Sindaco Giorgio Abonante e con le altre forze politiche e civiche che si riconoscono in tale programma.

Il MoVimento 5 Stelle ha aperto alla possibilità di una Coalizione con tali forze basata sul programma comune, purché tale Coalizione agisca necessariamente in maniera trasparente, corretta e condivisa. È stato dunque proposto il seguente Patto per le Amministrative, sottoscritto dal Candidato Sindaco Giorgio Abonante, e condiviso da tutte le realtà politiche e civiche coinvolte nella Coalizione Progressista che si riconosce nella visione del programma “Alessandria 2030”.

Gli intenti condivisi del Patto sono i seguenti:

“ALESSANDRIA 2030” È UN PROGRAMMA. NON É UNA LISTA.

La coalizione progressista adotterà un programma condiviso dal nome Alessandria 2030. Non si tratta di una lista, ma di uno strumento idoneo per raccontare la visione condivisa di città su cui lavorerà l’intera coalizione, ispirandosi all’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, su cui il Movimento ha già avviato una elaborazione e una riflessione che intende mettere a disposizione del campo progressista, con lo scopo di risolvere i problemi di oggi pensando già a domani

NOMINE ESCLUSIVAMENTE IN BASE ALLE COMPETENZE. DEVE FARE CHI SA FARE.

La Coalizione Progressista deciderà esclusivamente sulla base delle competenze possedute dalla persona scelta per l’incarico. Ogni decisione in tal senso dovrà essere condivisa con l’intera Coalizione in maniera preventiva.

CANDIDATO SINDACO TRASPARENTE E INCLUSIVO. LE SCELTE SI CONDIVIDONO.

La Coalizione Progressista sosterrà esclusivamente un Candidato Sindaco che, nella propria libertà di operato politico, si sia impegnato a condividere ogni decisione con le forze che lo hanno sostenuto, e dunque con i Cittadini che esse rappresentano.

CITTADINANZA SEMPRE COINVOLTA. INCONTRI PERIODICI CON L’AMMINISTRAZIONE.

La Coalizione Progressista baserà il proprio operato sempre sul coinvolgimento attivo della cittadinanza, attraverso il confronto e il continuo dialogo. A questo scopo verranno organizzati incontri periodici pubblici per informare sul lavoro svolto e ascoltare le reali necessità dei Cittadini di Alessandria, per rendere efficace la futura Amministrazione.

COALIZIONE SOLO CON FORZE PROGRESSISTE. NO A CHI TEME IL CAMBIAMENTO.

La Coalizione Progressista coinvolge forze sia civiche che politiche, sia ideologiche che post-ideologiche, esclusivamente progressiste e che abbiano quindi per Alessandria un progetto di ampio respiro ed affrontino le necessità di oggi pensando anche a domani.

FINANZIAMENTI TRASPARENTI. ALESSANDRIA NON È IN VENDITA.

La Coalizione Progressista verrà sostenuta con finanziamenti esclusivamente trasparenti e non provenienti da realtà che, per dimensione o natura, sono suscettibili di esercitare influenze sull’operato politico della Coalizione.

Il MoVimento 5 Stelle, da sempre impegnato a dar voce ai Cittadini tutti nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza, è al lavoro con le Forze Progressiste per la realizzazione dei successivi passi che porteranno “Alessandria 2030” ad essere il programma realizzato dal prossimo Sindaco di Alessandria.