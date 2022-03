“ Sport di squadra & nuove tecnologie all’I.I.S. Guglielmo Marconi”

La classe III AE ad indirizzo informatico dell’ I. I. S. “Guglielmo Marconi” di Tortona e i professori Chiara Parente e Federico Fanzio esprimono la propria riconoscenza allo staff tecnico del Derthona Basket per l’accoglienza e per l’opportunità di collaborare insieme al progetto “ SPORT DI SQUADRA, NUOVE TECNOLOGIE & MATCH ANALYSIS”. L’iniziativa, inserita nel programma scolastico come progetto di educazione civica, si suddivide in più incontri. Nel primo, svoltosi nel pomeriggio di martedì 22 marzo, gli alunni si sono recati al palazzetto sportivo “Uccio Camagna” ad assistere a un allenamento della squadra di Serie A “Bertram Yachts Tortona”. Dopo il discorso di benvenuto dell’allenatore Marco Ramondino, agli studenti è stato fornito un breve questionario da compilare prima e durante l’allenamento. Le domande erano inerenti alla pallacanestro, all’importanza delle immagini per comunicare e al rapporto che intercorre tra la tecnologia e la comunicazione. In seguito il preparatore atletico Andrea Baldi, grazie all’ausilio di un cardiofrequenzimetro indossato da ciascun giocatore, ha illustrato il monitoraggio di alcuni parametri fisici registrati in tempo reale nel corso dell’allenamento.

Nei successivi incontri l’assistente allenatore spiegherà in lezioni partecipate in classe l’importanza della tecnologia 5.0 negli sport di squadra.