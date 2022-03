Egregio Direttore,

la ringraziamo per lo spazio che ci concede per parlare del nuovo piano regolatore.

1995- 2022, sono passati 27 anni. Finalmente abbiamo un nuovo piano regolatore.

Come già detto in passato questo piano può considerarsi un progetto condiviso, perché iniziato dalla precedente Amministrazione e da noi portato a termine, tenendo conto delle osservazioni ricevute dai cittadini e dagli organi di governo superiori.

Abbiamo dimostrato buon senso, nel non buttare via tutto ma ripartendo dal progetto iniziato. Quando ci sono progetti così complessi e tecnici è per il bene comune sapere calcolare i tempi, le opportunità e soprattutto saper guardare la realtà dei fatti.

Il nuovo piano regolatore, il PNRR, la pandemia, le note esigenze della città, hanno stimolato la necessità di aprire diversi progetti per il nostro territorio e l’Amministrazione Chiodi è impegnata su vari fronti per ottenere importanti finanziamenti.

Noi della Lega, fin dalla prima stesura del programma elettore abbiamo posto il nuovo piano regolatore tra gli obiettivi principali e fondamentali per Tortona e quindi per noi.

Successivamente, abbiamo sempre sostenuto nelle varie Commissioni urbanistiche e Consigli Comunali che per noi il piano regolatore rappresentava la pietra miliare per lo sviluppo, quindi era una priorità per l’Amministrazione.

Oltre al buon senso, ci abbiamo messo molto altro. Sono stati quasi 3 anni di lavoro molto intenso, da parte sia dell’Amministrazione sia degli uffici.

Il punto di svolta adottato da questa Amministrazione, proprio perché abbiamo guardato in faccia la realtà, è stata la riorganizzazione degli uffici, cioè quello di liberare il dirigente dei lavori pubblici da questo pesante progetto (per dedicarsi esclusivamente al suo settore) e di creare un “team” che si dedicasse a questo lavoro.

Per ottenere risultati diversi bisogna fare qualcosa di diverso. Bisogna cambiare!

Vogliamo ringraziare il settore urbanistica perché oltre al lavoro straordinario hanno continuato a svolgere l’ordinaria amministrazione con efficacia.

Ringraziamo il Presidente della Commissione Urbanistica, il Dott. Cortesi, perché ci ha permesso di essere sempre aggiornati sullo stato lavori. Riteniamo che tutti i commissari abbiano svolto bene il loro lavoro di stimolo e di controllo.

Ci complimentiamo con l’Assessore e Vicesindaco Morreale per l’impegno messo in campo, è riuscito a dirigere più settori con successo.

Grazie al Sindaco Chiodi, il quale ha svolto un lavoro di relazioni politiche proficuo con i vari Enti superiori, per spiegare l’importanza e gli effetti del nuovo piano regolatore sul nostro territorio.

Con questo nuovo piano, siamo andati a completare la definizione di alcune zone: commerciali, logistiche, residenziali, agricole ed aree verdi. Certamente c’è una vocazione alla logistica, ma anche un’attenzione alle aree agricole e verdi. Riportando molte aree ad agricolo.

Sono state aggiornate le norme di attuazione e quelle per gli insediamenti a rischio incidente rilevante, le norme RIR, documento molto importante per la sicurezza del territorio.

Dopo 27 anni, questo non è solo un punto di arrivo, perché abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma rappresenta anche un ottimo punto di partenza.

Tortona, adesso ha un vantaggio competitivo sugli altri territori. Non durerà per sempre, anche gli altri si stanno muovendo, Alessandria si è mossa molto in questi anni. Ed è per questo che siamo pronti ad ospitare nuove realtà produttive.

Il nuovo PRG affiancato al Terzo Valico rappresenta un’opportunità di sviluppo economico per il territorio e dove c’è sviluppo economico e occupazionale a seguire avremo uno sviluppo sociale e culturale.

Con un adeguato sviluppo, ci saranno maggiori entrate derivanti da oneri di urbanizzazione ed IMU che potranno servire anche allo sviluppo sociale e culturale.

Noi abbiamo fatto un lavoro straordinario, non c’era riuscito ancora nessuno, almeno negli ultimi 27 anni.

La fiducia e il voto dei cittadini che abbiamo ricevuto, adesso dopo 3 anni, con il raggiungimento di uno storico traguardo pensiamo sia stata ben ripagata. Ovviamente andremo avanti con determinazione sugli altri obiettivi.

Ci riteniamo molto soddisfatti di aver mantenuto la promessa e di aver dato un nuovo piano regolatore alla città.

Dott. Andrea Golinelli Vice Presidente commissione urbanistica

Prof. Matteo Fantone Consigliere Comunale-commissione urbanistica