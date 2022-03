Le classi quarte e quinte della scuola primaria “D. Carbone” di Carbonara Scrivia appartenenti al Comprensivo B, hanno aderito al concorso fotografico indetto dalla REGIONE Piemonte con l’intento di rappresentare la loro unica e creativa idea del Natale e della natività. Un modo originale per ricordare la magia di una festa che incanta grandi e piccoli! La loro foto è piaciuta ed è stata inserita in un libretto che la Regione ha spedito per i piccoli partecipanti con tanto di attestato. Grande la soddisfazione delle maestre e ovviamente dei protagonisti dello scatto!

