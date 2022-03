Buongiorno,

scrivo in merito alla rotonda di nuova costruzione presente presso jl nuovo complesso commerciale di Tortona, per intenderci di fronte al supermercato Aldi.

Come già da tempo, praticamente poco dopo la conclusione della rotatoria, l’asfalto presentava già dei lievi avvallamenti che con il passare del tempo, e come potete ben immaginare non si sta parlando di anni in questo caso, si sono trasformati in voragini. Transitare in quel punto con la macchina può essere pericoloso, ma per tanti come me che la percorrono in bicicletta può essere fatale.

Prego chiunque si occupi di questi disguidi di poter provvedere al ripristino prima che accada qualcosa di serio. Grazie

Martina Apicella.