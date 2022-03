Sempre in attività il Boccardo Badminton Novi. In questa fase di difficile ripresa legata al covid, la società del presidente Mirella Oneto ha supportato una delle iniziative della delegazione alessandrina della Federazione Italiana Badminton, ospitando sabato 5 marzo il “Vola Con Noi”, corso di preparazione rivolto a professori di Scienze Motorie e giocatori tesserati. Nella palestra dell’omonima scuola media Alberto Bottino di Genova, uno dei 21 Docenti in Italia abilitati a questo ruolo,ha spiegato ai nove partecipanti le basi per far apprenderei ai loro allievi i primi rudimenti di questo sport, tra i più diffusi al mondo potendo annoverare centinaia di milioni di praticanti. Una giornata intensa tra esercizi propedeutici, tecnica e pratica,preceduta da un webinar di 4 ore svolto il venerdì antecedente dall’acquese Fabio Morino,Direttore di quest’area federale per la formazione di Promoter e Allenatori, per illustrare la parte teorica di questo sport olimpionico che ha a Novi Ligure “La Città dei Campionissimi” uno dei club di maggiore levatura a livello nazionale. Dopo questi due giorni i partecipanti: Maria Luigia Volpe di Torino, Paolo Fasano e Francesco Madonna di Voghera, Valeria Gonella di Sale, Cristina Piotti di Acqui T., Ivan Devasini di di Lu e Cuccaro, Luca Romani di Terruggia, Roberta Chiappini di Carbonara S., Cristian Zampella di Casale M. potranno richiedere, nei loro istituti, il supporto di tecnici federali o di giocatori della nazionale per poter dimostrare, dal vivo, la valenza del badminton, il gioco con l’attrezzo più veloce in assoluto, essendo stato misurato, durante un incontro del 2013, lo smash del malese Tan Boon Heong che ha raggiunto la velocità di… 493 km/h.

Roberto Lucio Scarabello