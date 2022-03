L’assegno alle persone titolari di invalidità civile parziale, quindi con invalidità dal 74% al 99%, è compatibile con un reddito da lavoro fino a un massimo di 4.931,00 euro l’anno.

Con messaggio del 28 dicembre 2021, l’Inps ha chiarito che, a far data dell’entrata in vigore della Legge n. 215 del 2021, nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile, sarò riconosciuto il diritto alla prestazione economica anche quando la persona richiedente svolge un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi 4.931,00 euro.

L’assegno di invalidità civile è un’indennità economica riconosciuta a mutilati e invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con un’invalidità compresa tra il 74% e il 99%.Ne possono usufruire i cittadini italiani, i cittadini comunitari residenti in Italia e i cittadini extracomunitari purchè legalmente soggiornanti sul territorio nazionale. La prestazione è concessa per 13 mensilità, non è reversibile ed è pari a 287,09 euro al mese.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 – 15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131/251091

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 – 15033 Casale Monferrato

0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 – 15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale TORTONA

Via Emilia 244 – 15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

C/O Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 – 15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04