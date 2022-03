In occasione della Pasqua 2022 il Museo Diocesano di Tortona, in collaborazione con l’Associazione che cura il lascito artistico di Piero Leddi, pittore originario di San Sebastiano Curone, organizza una mostra sul grande tema della Crocefissione.

Centro dell’esposizione un’opera di Leddi, il trittico della Crocefissione realizzato nei primi anni Ottanta per la chiesa di San Vittore di Voghera su richiesta di don Piero Romersi, desideroso di arricchire con opere d’arte l’edificio sacro fondato nel 1968.

Nella progettazione dell’immagine Leddi si confrontò con gli aspetti più complessi e variamente risolti nella tradizione pittorica. Come attestano i registri di lavoro, avviò una ricerca e la soluzione finale fu quella di tre tele. Accanto alla figura centrale di Cristo, presero forma un giovanissimo San Giovanni e un altro giovane prossimo al martirio, San Sebastiano, scelto dall’artista come soggetto in ricordo del suo paese nativo.

ll trittico collocato da un quarantennio nella chiesa di Voghera è ora riproposto insieme con un nucleo di disegni di Leddi sul tema. Nelle celebrazioni delle festività pasquali 2022 si inserisce questa iniziativa che dà modo di rivisitare una pagina meno nota quanto molto significativa dell’attività dell’artista sansebastianese e insieme ricordare don Romersi e il suo impegno per dotare di immagini moderne la chiesa affidata alle sue cure.

La mostra comprende anche un Crocefisso ligneo del Seicento, che Leddi conservava nel suo studio di Milano. La scultura, che il Museo ha accettato di ricevere in deposito dall’Archivio Piero Leddi, viene presentata al pubblico per la prima volta. Sarà esposto anche un volume che fa parte della biblioteca dell’artista, appassionato bibliofilo. Si tratta del De Cruce di Giusto Lipsio, trattato storico-letterario sul supplizio della croce dalle origini fino all’abolizione, in edizione secentesca di formato ridotto e con ampio apparato di tavole.

In un’ottica di valorizzazione in rete del territorio, sabato 9 aprile e sabato 16 aprile, Museo diocesano e Archivio Leddi si uniscono in un itinerario. Prima tappa sarà Palazzo del Principe a San Sebastiano Curone, sede dell’Archivio Piero Leddi, dove alle 15,30 sarà possibile seguire la visita guidata (ingresso e visita gratuiti, prenotazione obbligatoria). Seconda tappa il Museo Diocesano di Tortona, dove alle 17,30 partirà la visita guidata alla mostra dedicata a Piero Leddi (prenotazione obbligatoria, contributo richiesto € 5, comprensivo di ingresso e guida). L’itinerario sarà svolto con mezzi propri. Per info e prenotazioni beniculturali@diocesitortona.it. Prenotazioni obbligatorie entro il giovedì precedente la visita, posti limitati.